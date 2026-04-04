Noticiero, sábado 4 de abril del 2026 | 24 Horas | Ecuador

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Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Central de este sábado 4 de abril del 2026. Con Diana León