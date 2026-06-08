Actualizado: 08 jun 2026 - 15:12
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Noticias, lunes 8 de junio del 2026| 24 Horas | Guayaquil
Revise las noticias más destacadas de Guayaquil en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este lunes 8 de junio del 2026. Con Carlos Sacoto.
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Actualizado: 08 jun 2026 - 15:12
Compartir
Revise las noticias más destacadas de Guayaquil en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este lunes 8 de junio del 2026. Con Carlos Sacoto.