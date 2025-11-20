Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 20 nov 2025 - 10:48

Andrea Beltrán y Nicole Castro buscan la corona de Reina de Quito

Entrevista completa con Andrea Beltrán y Nicole Castro, candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026. 

Nuestra TV