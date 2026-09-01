Actualizada: 01 sep 2026 - 14:46
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Noticias, martes 1 de septiembre del 2026| 24 Horas | Quito
Revise las noticias más destacadas de Quito en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este martes 1 de septiembre. Con Andrea Samaniego.
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Actualizada: 01 sep 2026 - 14:46
Compartir
Revise las noticias más destacadas de Quito en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este martes 1 de septiembre. Con Andrea Samaniego.