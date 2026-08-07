Actualizada: 07 ago 2026 - 14:50
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Noticias, viernes 7 de agosto del 2026| 24 Horas | Quito
Revise las noticias más destacadas de Quito en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este viernes 7 de agosto del 2026. Con Stephany Paz.
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Actualizada: 07 ago 2026 - 14:50
Compartir
Revise las noticias más destacadas de Quito en la Emisión Central del Noticiero 24 Horas de este viernes 7 de agosto del 2026. Con Stephany Paz.