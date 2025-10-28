Ministra de Ambiente confirma que el derrame de diésel en Quinindé fue controlado

Un derrame de diésel se reportó en el sector Pueblo Nuevo de Quinindé, provincia de Esmeraldas, la mañana de este martes 28 de octubre del 2025. Después de tres horas, la Ministra de Ambiente, Inés Manzano, confirmó que la emergencia fue controlada.

La alerta ambiental se registra a las 09:30 en el sector del 200 en uno de los esteros que desemboca en el río Quinindé. Personal del municipio y de Petroecuador realizaron labores de contención.

También se activaron los protocolos de seguridad para la protección del sistema de captación y potabilización de la parroquia Viche. Mientras que se han implementado las acciones de confinamiento en afluentes cercanos para evitar la propagación hacia los ríos principales.

"Nuestro equipo técnico mantiene monitoreo permanente de la calidad del agua cruda y del estado de la infraestructura. La planta de captación y tratamiento de agua potable de la ciudad de Quinindé no tendrá afectación por el derrame de combustible", añadió la alcaldía en un comunicado.

Personal de Petroecuador se encuentra desplegado en Quinindé para controlar el derrame de diésel Alcaldía de Quinindé

También indicó que se investiga la posible "intervención de factores externos que habrían ocasionado la ruptura del poliducto". Personal del Municipio y Bomberos también acudieron a supervisar las condiciones del lugar.

En imágenes difundidas por se observa el derrame de combustible entre la vegetación y caminos cercanos al río.

Tres horas después, a las 12:00, la Ministra de Ambiente informó que el derrame fue controlado y detalló que la emergencia se produjo por "una manguera conectada ilegalmente" que se rompió por la presión, sin dar más detalles.