Derrame de combustible en Panamericana Norte y av. Simón Bolívar; circulación controlada

Derrame de diésel en la prolongación de la av. Simón Bolívar en Quito

Un derrame de combustible ocasionó un cierre vial en la Panamericana Norte y av. Simón Bolívar en el sector de Carapungo este miércoles 22 de octubre del 2025.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó la madrugada de este miércoles que el siniestro afectó la prolongación de la av. Simón Bolívar hasta el redondel de la ciudad Bicentenario.

Cerca de las 06:30 la entidad habilitó el tránsito vehicular en dos carriles, hasta que se realice completamente la limpieza de la vía.

En sentido sur-norte el cierre se ejecutó por derrame de diésel en la vía. Se espera la llegada de Bomberos para con material absorbente para recoger el combustible.