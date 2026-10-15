Ecuador: Contaminación del aire estaría vinculada a más de 5 000 muertes anuales según estudio

Estudio de la Escuela Politinécnica Nacional advierte que los registros históricos del aire en Ecuador superan los límites normativos desde 2005.

La contaminación del aire no siempre se ve, pero está presente cada vez que respiramos. En Ecuador, conocer lo que contiene ese aire se ha convertido en un desafío ambiental y de salud pública.

Asimismo, requiere ciencia, tecnología y sistemas permanentes de monitoreo.

Un estudio de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) advierte que se estima que más de 5 000 muertes al año en el país podrían estar asociadas a la contaminación del aire.

Principalmente por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias.

Así lo advierte Carlos Páez Pérez, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y director del Laboratorio Institucional de Análisis de Vehículos y Movilidad Sostenible (LIAVMS).

El académico subraya la urgencia de contar con ciencia, tecnología y sistemas permanentes de monitoreo para evaluar este problema.

Carlos Páez Pérez, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela PolitécnicaNacional (EPN) y director del Laboratorio Institucional de Análisis de Vehículos yMovilidad Sostenible (LIAVMS). EPN

El peligro invisible

Entre los contaminantes de mayor preocupación se encuentra el material particulado fino (PM2.5), compuesto por partículas microscópicas capaces de penetrar profundamente en el sistema respiratorio.

Esto incrementa la gravedad de afecciones pulmonares, cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

A este contaminante se suman la vigilancia de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y ozono (O3).

Desde 2005, Carapungo registra niveles que permanentemente son más altos que el límite máximopermisible establecido en la Norma Ecuatoriana y mucho más altos que lo que recomienda la OMS.

Si bien la contaminación atmosférica varía de acuerdo con las condiciones meteorológicas y territoriales, su principal fuente de origen humano es el tráfico vehicular.

Los escapes de los vehículos liberan grandes cantidades de gases y partículas tóxicas.

A esto se suman las chimeneas industriales, los generadores eléctricos —cuya actividad se ha intensificado— y la ocurrencia de incendios forestales.

El caso Quito

En el país, pocas ciudades cuentan con sistemas municipales de medición cotidiana, destacando los casos de Quito y Cuenca.

Tomando como referencia los registros de la estación Carapungo, al norte de la capital, los datos históricos demuestran que desde el año 2005 los niveles de (PM2.5) superan permanentemente el límite máximo permisible establecido en la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente (NECAA).

Además, se ubica muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un aire limpio.

Imagen de archivo desde el aiore de la Plaza Cívica Carapungo en 2023. Quito Informa

Ciencia y gestion local frente al problema

Ante este escenario, la EPN —a través del LIAVMS— dio a conocer que trabaja en la generación de conocimiento sobre emisiones vehiculares y alternativas de control normativo e industrial.

Actualmente, la institución mantiene una alianza estratégica con la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito para desarrollar instrumentos de gestión avanzada.

Entre ellos figuran un inventario de emisiones y modelos matemáticos de tráfico y calidad del aire.

También herramientas que permiten simular cómo se desplazan los contaminantes y evaluar escenarios de mitigación para proteger la salud de los capitalinos.