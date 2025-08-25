En Quito se expusieron carteles con la recompensa de EE.UU. contra Nicolás Maduro

En la avenida Naciones Unidas, en Quito se xolocaron pancartas con las recompensas contra Nicolás Maduro y líderes chavistas.

Las personas que transitaron, este lunes 25 de agosto de 2025, por el bulevar de la avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito, se sorprendieron al ver gigantografías con las recompensas que Estados Unidos ofrece por Nicolás Maduro y otros altos dirigentes del chavismo.

Las pancartas fueron instaladas en un puente peatonal de esta zona comercial y financiera de la capital con réplicas de los afiches de recompensa que fueron emitidos por el Gobierno estadounidense.

El pasado 12 de agosto del 2025, la administración de Donald Trump estableció un precio de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, 25 millones por Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, y 15 millones por Vladimir Padrino López, jefe del Ejército venezolano.

Las pancartas en Quito no pasaron desapercibidas. En el lugar se reunió un grupo de venezolanos que, con un parlante en mano, lanzaron consignas contra el régimen de Maduro.

Junto a los carteles también también había una gigantografía firmada por el colectivo Voluntad Popular Internacional, con un mensaje dirigido a quienes permanecen encarcelados en Venezuela.

“Miles de venezolanos están presos y siendo torturados por el régimen de Nicolás Maduro. ¡No están solos! ¡Venezuela, seguimos contigo!”, fue el mensaje escrito en la pancarta

Washington duplicó la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien el país norteamericano lo vincula con el Cartel de los Soles.