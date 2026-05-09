Independiente del Valle derrota a Barcelona SC en fecha 13 de la LigaPro

Barcelona cayó ante Independiente del Valle, este sábado 9 de mayo

Independiente del Valle derrotó a Barcelona SC con un marcador de 1-0 en un partido correspondiente a la fecha 13 de la LigaPro 2026.

Emerson Pata hizo el primer gol al minuto 7 para Independiente del Valle.

Walter Chalá y David Contreras por Barcelona y Djorkaeff Reasco por Independiente del Valle recibieron tarjetas amarillas.

Así avanza la tabla de posiciones

Independiente del Valle llega como líder del torneo, mientras que Barcelona SC ocupa la cuarta posición.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el 2 de septiembre de 2026 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, como parte de la fecha 28 de la LigaPro 2026.