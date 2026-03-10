Alza en el barril de petróleo podría impactar en el precio de los combustibles en Ecuador

En Ecuador el precio de los combustibles se actualiza el 12 de cada mes.

El reciente incremento en el precio internacional del petróleo, debido al conflicto en Medio Oriente, que este martes 10 de marzo del 2026 alcanza su onceavo día, podría impactar en el precio de los combustibles en Ecuador.

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camdepe), explicó que, aunque el precio del barril de Petróleo Intermedio de Texas (WTI, en inglés), que se utiliza como marcador de referencia en Ecuador, ha subido un 20% en las últimas tres semanas, los costos de los derivados no alcanzaron el mismo nivel.

“Los derivados han aumentado entre el 6% y el 7%. Hay un pequeño rezago entre la curva de evolución del precio del petróleo y la de los combustibles”, explicó Rosero a Teleamazonas.com.

El factor clave: el precio marcador del Golfo

El cálculo del precio de los combustibles en Ecuador se basa en el precio de paridad de importación, una fórmula que considera cinco variables.

Entre ellas destaca el precio marcador de la costa este del Golfo de Estados Unidos, una referencia internacional para los derivados del petróleo.

Rosero explica que cada mes se toman los últimos 20 registros de ese marcador para calcular el precio base del combustible. A partir de ahí se determina un precio base en terminal, al que luego se suman: el margen de las abastecedoras, el margen de las comercializadoras y otros costos del sistema de distribución. Así se llega al precio final que paga el consumidor.

Gasolinas se establecen con un sistema de bandas

En el caso de las gasolinas de 85 octanos, que incluyen la Extra y Ecopaís, el impacto está limitado por el sistema de bandas vigente en el país.

Este mecanismo establece que los precios pueden subir máximo 5% al mes, o bajar hasta 10%, si los precios internacionales caen.

Por lo tanto, aunque los derivados hayan subido más en el mercado internacional, y se anticipen nuevas presiones por el conflicto en el Golfo Pérsico, el incremento para los consumidores ecuatorianos estaría limitado a ese 5%.

“La diferencia tendría que asumirla el Estado mediante subsidio”, señaló Rosero

El precio del diésel está fijado por decreto

Según Rosero, el Decreto Ejecutivo 126 de Ecuador, emitido el 12 de septiembre de 2025, establecía que este combustible también debía entrar en un sistema de bandas desde el 11 de diciembre de ese año.

Sin embargo, la medida no llegó a aplicarse. En medio de protestas sociales registradas en ese periodo, el Gobierno fijó el precio del diésel mediante Decretos temporales.

Primero se estableció un valor de 2,78 dólares por galón, y posteriormente se dispuso que el precio se ubique en 2,70 dólares, mediante decretos presidenciales de carácter temporal para cumplir con esos anuncios.

“El precio de 2,70 dólares fue básicamente un precio político para cumplir un ofrecimiento. Para ajustarlo a la realidad del mercado habría que recalcularlo con el precio marcador actual”, explicó.

Rosero advierte que, si no se emite un nuevo Decreto presidencial, entraría en vigor el sistema de bandas previsto en el Decreto 126. “Es posible que suba si entra el sistema de bandas o si el Presidente emite un nuevo Decreto considerando que el precio internacional ha aumentado”, indicó.

Si el Gobierno decide mantener el precio actual pese al incremento internacional, el efecto se trasladaría al gasto público. “Si el presidente decide mantener ese precio, significará que el Estado tendrá que subsidiar una mayor cantidad”, concluyó Rosero.