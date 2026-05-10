Hantavirus: Pasajeros del Hondius llegan al hospital para hacer la cuarentena

El autobús que transporta a los ciudadanos españoles que se encontraban en el crucero MV Hondius, a su llegada este domingo al Hospital Gómez Ulla.

Los 14 pasajeros españoles del buque MV Hondius afectado por un brote de hantavirus han llegado ya al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde empezarán un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento.

Llegaron escoltados por un furgón de la Policía y varios agentes en motocicleta. Los 14 entraron en dos autobuses blancos por el ingreso principal del centro, custodiado por varios agentes.

Pacientes empiezan cuarentena

En la zona les esperaba también un grupo de ciudadanos que, nada más aparecer los autobuses, ha prorrumpido en aplausos dirigidos a los 13 viajeros y el tripulante que empiezan ya un periodo de cuarentena en el hospital.

La delegación tardó unos 40 minutos en recorrer 34 kilómetros que separan el Gómez Ulla de la base militar de Torrejón de Ardoz, donde aterrizaron procedentes del aeropuerto sur de Tenerife.

El camino que hicieron desde que descendieron de los autobuses hasta la planta de aislamiento, a la que llegarán por un ascensor blindado, es un circuito cerrado que será desinfectado y se volverá a limpiar.

Se realizará una vigilancia activa

Según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días.

Durante la cuarentena, se irá determinando en función de la evolución de la situación, se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.