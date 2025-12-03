Ecuador firma contrato para renovar Centro de Control del sistema eléctrico nacional

Ecuador concretó la firma de un contrato por 10 755 millones de dólares para la implementación de un nuevo Centro de Control del Sistema Nacional Interconectado (SNI). El proyecto que modernizará la plataforma desde la cual se monitorea y opera en tiempo real la red eléctrica del país.

El acuerdo fue suscrito el 25 de noviembre de 2025 con la empresa Hitachi Energy, de Estados Unidos, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía este miércoles 3 de diciembre del 2025.

El contrato se ejecuta en el marco de un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y el Operador Nacional de Electricidad – CENACE, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proceso incluyó la selección del proveedor encargado de entregar, instalar y poner en marcha una plataforma informática robusta que responda a las necesidades actuales del sector eléctrico.

La renovación del Centro de Control se identificó como una necesidad desde 2023, debido a la expansión del sistema eléctrico y la incorporación progresiva de tecnologías como centrales fotovoltaicas, eólicas y sistemas de almacenamiento de energía.

Estos cambios exigen herramientas más avanzadas para que CENACE pueda cumplir sus funciones como operador técnico del SNI y gestionar la red con confiabilidad, tanto en el ámbito nacional como en las interconexiones internacionales.

El proyecto incluye el diseño, suministro, integración, instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema SCADA/EMS, que abarcará hardware, software, sistemas operativos, antivirus, aplicaciones y los servicios asociados.

Según el Ministerio, se trata de una actualización integral que reemplazará la infraestructura tecnológica actual, con mejoras en capacidades operativas, funcionales y de ciberseguridad.

El futuro Centro de Control también estará preparado para asumir los roles de CENACE dentro del Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo (MAERCP), un espacio que exige mayor coordinación entre países y operación eléctrica segura en escenarios de creciente interconexión regional. La entrega final está prevista para septiembre de 2027.