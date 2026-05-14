La señal de Teleamazonas llegará gratis a los celulares Claro para vivir el Mundial 2026

La fiebre del Mundial FIFA 2026 ya comienza a sentirse y los usuarios de Claro Ecuador podrán vivir esta fiesta mundialista desde sus celulares.

La empresa anunció que sus clientes podrán acceder gratis a la señal de Teleamazonas desde sus celulares para seguir los partidos más esperados del torneo mundial desde cualquier lugar.

Con su campaña 'Claro conecta todo el fútbol', los usuarios prepago y pospago tendrán acceso sin costo a las transmisiones mundialistas de El Canal de la Familia Ecuatoriana desde sus teléfonos.

Se incluyen gigas gratis para disfrutar de los partidos de Ecuador y de las principales selecciones que participan por la Copa del Mundo. Claro dijo que el objetivo es "integrar conectividad, entretenimiento y tecnología para que sus clientes vivan la emoción en cada jugada".

"Todos los clientes Claro de pospago y prepago, podrán ver en su celular, donde quiera que estén, sin costo y con gigas gratis, la transmisión de los partidos del Mundial de la FIFA 2026 por Teleamazonas", indicó la empresa.

Ya falta menos de un mes para que comience el Mundial 2026

Además de los celulares Claro, se podrá disfrutar el Mundial 2026 a través de la señal abierta de Teleamazonas, y en su página web www.teleamazonas.com

Más novedades de Claro

Claro también hizo el lanzamiento de la edición especial 'Claro Kit Enner Valencia'. Se trata de un paquete que incluye una figura de acción del goleador ecuatoriano, un celular con chip prepago, doble de gigas y minutos durante seis meses y acceso gratuito para ver los partidos del Mundial a través de Teleamazonas.

El kit estará disponible desde 90 dólares más impuestos. Además, Claro activará la 'Trivia Claro', una dinámica con sorteos mensuales de premios y viajes para que los hinchas tengan la oportunidad de apoyar a Ecuador en la máxima cita del fútbol. Todos los clientes participan