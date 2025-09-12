'Tenemos exceso de energía'; Ecuador vendió 350 megavatios a Colombia, anunció Ministra

Coca Codo Sinclair volvió a operar a toda su capacidad tras el mantenimiento que recibió.

Ecuador vendió 350 megavatios (MW) de energía a Colombia este viernes 12 de septiembre del 2025, según anunció la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano en su cuenta de la red social X.

"Hoy vendemos 350MW a Colombia. Tenemos exceso de energía. Nuestra gestión es eficiente", escribió la ministra. Calificó a la noticia como un mensaje positivo para los ingenieros eléctricos y los medios de comunicación.

Más temprano, el presidente Daniel Noboa explicó en una entrevista radial que Ecuador tendría capacidad para exportar electricidad en octubre. Advirtió que el país desperdicia un 20% de lo que genera ya que el sistema de transmisión es "pésimo".

Noboa aclaró que los embalses están completamente llenos gracias a la lluvia y la gestión gubernamental.

Mantenimiento en Coca Codo Sinclair

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, ya opera a su capacidad total de 1 500 MW tras la finalización del mantenimiento programado, ejecutado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).

Los técnicos repararon, inspeccionaron y cambiaron las válvulas de las cuatro unidades de generación, lo que restableció el aporte total de esta infraestructura al Sistema Nacional Interconectado.