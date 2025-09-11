Ministra Inés Manzano anuncia convenio con GAD de Guayaquil para gestionar Los Samanes

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció que este jueves 11 de septiembre suscribió un Convenio de Cooperación con el GAD Municipal de Guayaquil, para gestionar de manera compartida el Área Nacional de Recreación Los Samanes.

Manzano indicó que la cartera de Estado trabajará en la conservación y restauración que comprende las 632 hectáreas del área natural.

Además, señaló que el Ministerio iniciará inmediatamente el proyecto de restauración ecológica dividido en fases que sumarán 370 hectáreas.

Esta iniciativa, según el Gobierno implementará infraestructura azul y soluciones basadas en Naturaleza (SbN) para recuperar la biodiversidad de Guayaquil y su ecosistema.

Manzano calificó este proyecto como el más importante a nivel de zona urbana.