Gobierno Nacional confirma el primer pago de bonos a 10 025 transportistas comerciales

Entre los beneficiados de las compensaciones por el alza del diésel están los transportistas escolares

El Gobierno de Daniel Noboa informó, este martes 28 de octubre del 2025, que ya se realizó el primer pago de 2,6 millones de dólares en incentivos productivos para 10 025 transportistas comerciales.

El depósito se entregó a transportistas de carga pesada (2DA, 2DB Y 3A-TRACTO), liviana, mixta (carga y pasajeros), transporte escolar e institucional.

Estas compensaciones se entregaron debido a la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Esa medida provocó un paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que duró 31 días.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte dijo que los pagos se efectuaron mediante transferencia bancaria y en ventanilla.

El pago en efectivo se realiza según el último dígito de la cédula de identidad, en las ventanillas del Banco del Pacífico, BanEcuador y entidades financieras aliadas a Banred, a escala nacional.

La Cartera de Estado señaló que los 10 025 transportistas comerciales no serán los únicos que recibirán las compensaciones. El Ministerio aseguró que el número de beneficiarios podrá aumentar “hasta superar los 53 mil transportistas que integran esta modalidad”.

Los interesados aún pueden registrarse en el portal oficial del Ministerio de Transporte https://registro.mtop.gob.ec/#/login También para consultas o inquietudes pueden escribir al correo compensacion@mit.gob.ec