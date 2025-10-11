Bonificación del Gobierno a 53 mil transportistas comerciales será por tres meses

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) anunció que el Gobierno Nacional implementó un nuevo incentivo económico para más de 53 mil transportistas comerciales en todo el Ecuador.

La oficialización del nuevo bono, que se entregará por el lapso de tres meses, se hizo con la firma del Decreto Ejecutivo N° 180, donde se establece que esta bonificación alcanza la cifra de USD 16.4 millones mensuales, durante tres meses, a 53 336 transportistas comerciales, por un monto total de USD 49.3 millones.

La nueva medida se convierte en el noveno bono del Gobierno que fue creado entre enero y septiembre de 2025.

Según detalló el MIT esta bonificación está dirigido a los propietarios de vehículos de transporte comercial en las modalidades de: carga pesada, carga liviana, mixto (carga y pasajeros) y transporte escolar e institucional que se encuentren activos en los registros de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Estos vehículos, uno por propietario, además deben usar diésel y cumplir los criterios establecidos en la metodología de identificación aprobada por el Comité de Optimización Energética.

El Gobierno indicó que el bono se entregará mediante transferencia bancaria o retiro en ventanilla, para lo que el propietario deberá tener la información actualizada de matriculación vehicular emitida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitanos y mancomunidades, según sus competencias.

Las personas interesadas en este bono podrán hacer su registro a través de la página web: https://registro.mtop.gob.ec/#/login donde deberán escoger la opción "Compensación Diésel Comercial".