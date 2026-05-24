Precios del petróleo caen más del 5% ante expectativas de acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo retrocedieron al abrir el mercado asiático en un contexto de esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin de forma duradera a la guerra en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte cedía un 4,77% hasta USD 98,60, mientras que el WTI estadounidense caía un 4,72% hasta USD 92,04.

En la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei subía un 2,32% hasta los 64.810,50 puntos. Sídney avanzaba un 0,1%, mientras que Hong Kong y Seúl permanecían cerrados, al igual que Wall Street.

Pese a la información sobre una convergencia de puntos de vista entre Washington y Teherán, "persisten divergencias en cuestiones clave y ninguna de las dos partes parece tener prisa por alcanzar un acuerdo definitivo", señalan analistas de Monex.

Altas expectativas de una negociación de paz

Trump moderó las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra, al asegurar que había dado "instrucciones" a sus representantes "para que no se precipitaran (...) porque el tiempo" estaba de su lado.

El conflicto estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, de 2026 y la república islámica respondiera con ataques de misiles y drones en toda la región.

Estados Unidos e Irán han respetado un alto el fuego desde el 8 de abril de 2026 mientras los mediadores presionan para lograr un acuerdo negociado, aunque Teherán ha impuesto controles a la navegación en el Golfo y Washington ha bloqueado los puertos de Irán.