Sistema financiero de Ecuador creció en 2025, pero morosidad llegó al 13,9% en la banca pública

Los activos en el sistema financiero crecieron en 2025.

El sistema financiero de Ecuador cerró 2025 con activos por USD 117 334 millones, equivalentes al 90% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra representa un crecimiento anual del 11,5%, según el primer Informe de Estabilidad Financiera de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).

El documento, que analiza el período 2021-2025, revela que los bancos privados, las cooperativas y las entidades financieras públicas mantienen niveles de solvencia superiores a los mínimos exigidos. No obstante, existen diferencias importantes en los indicadores de morosidad.

A diciembre de 2025, los pasivos del sistema financiero alcanzaron USD 102 728 millones, un incremento del 11,9% frente al año anterior. Mientras tanto, el patrimonio se ubicó en USD 14 606 millones, con un crecimiento del 8,7%.

Bancos privados concentran el 65% de los activos

La banca privada concentra la mayor parte de los activos del sistema financiero ecuatoriano. Al cierre de 2025, registró USD 76 654 millones, aproximadamente el 65,3% del total nacional.

Los depósitos en este segmento alcanzaron USD 60 598 millones, un aumento anual del 14,2%. Por su parte, la cartera bruta de crédito llegó a USD 51 558 millones, con un crecimiento del 12,2%.

Uno de los principales indicadores es la solvencia patrimonial, que se ubicó en 14,3%, frente al mínimo legal del 9%. Esto significa que la banca privada mantuvo un margen de 5,3 puntos porcentuales sobre el requerimiento.

La morosidad, que mide la proporción de créditos con pagos atrasados, disminuyó hasta el 3%.

En el sector financiero popular y solidario, integrado principalmente por cooperativas de ahorro y crédito, los activos alcanzaron USD 31 654 millones, con un crecimiento anual del 11,9%.

Los depósitos sumaron USD 26 380 millones, un 14,5% más que el año anterior. Sin embargo, la morosidad se ubicó en 8%, más del doble de la registrada en los bancos privados.

Por su parte, el sector financiero público reportó activos por USD 9 027 millones y una solvencia del 38,1%. Aunque su morosidad se redujo 2,8%, todavía alcanzó el 13,9%, el indicador más alto entre los tres segmentos.

Pagos electrónicos superaron los USD 290 000 millones

El informe también evidencia el crecimiento de las transacciones digitales en Ecuador.

Durante 2025, los pagos electrónicos alcanzaron USD 290.885 millones, equivalentes a 2,2 veces el PIB nacional.

En tanto, el Sistema Central de Pagos canalizó USD 388 615 millones mediante 150 millones de operaciones. El valor de las transacciones creció un 6,6% anual.

Estas cifras reflejan la magnitud que han adquirido los mecanismos electrónicos para movilizar dinero dentro de la economía ecuatoriana.

El reporte también señala que la economía nacional creció 3,7% en 2025, mientras que la inflación cerró en 0,71%. Por su parte, las reservas internacionales alcanzaron USD 9 795 millones y el superávit comercial llegó a USD 6 227 millones.