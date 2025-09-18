La Superintendencia autoriza a empresa española la compra de 2 marcas de telefonía en Ecuador

Autorizan a Tigo la compra de las telefónicas Movistar y Tuenti en Ecuador.

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) dio luz verde, este jueves 18 de septiembre del 2025, para que Millicom Spain, S.L., marca comercial Tigo, adquiera Otecel S.A., empresa que opera en Ecuador bajo las marcas Movistar y Tuenti.

La autorización se oficializó tras un proceso que inició el pasado 20 de junio, cuando Millicom notificó la operación de concentración económica, con la cual adquirirá el control exclusivo y directo de Otecel S.A.

De acuerdo con la resolución adoptada por la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la SCE, el pasado 15 de agosto, la transacción "no altera la estructura ni la concentración de los mercados, por lo que no representa riesgos de distorsión u obstaculización de la competencia".

Con esta decisión Tigo, que hasta ahora no tenía presencia en el país, entra oficialmente al mercado ecuatoriano de telecomunicaciones, mientras que Telefónica culmina el proceso de venta de su filial Otecel, anunciado en junio de este año.

"El pasado 13 de junio de 2025, Telefónica anunció públicamente la operación y precisó que su concreción dependía de la autorización de los organismos de control competentes", señaló la Superintendencia.

"Con la decisión adoptada por la SCE, la transacción queda formalmente autorizada en el ámbito de competencia económica, asegurando que el proceso se lleve a cabo bajo los principios de transparencia y respeto a las normas de libre competencia", añadió la institución.

La SCE también dijo que mantendrá la vigilancia para proteger los intereses de los millones de usuarios que utilizan estas marcas de telefonía. Aún no se conoce cómo será el proceso de transición.