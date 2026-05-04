Sanciones de hasta 8 salarios básicos para buses urbanos que recorten su horario en Quito

Transportistas anuncias que buses de pasajeros operarán menos horas en Quito, desde el martes 5 de mayo de 2026.

Ante el anuncio de que buses operarán menos horas en la capital desde este martes 5 de mayo de 2026, el Municipio de Quito anunció que supervisará el cumplimiento del transporte público.

Más de 3 000 buses urbanos, rurales y combinados operarán solo de 08:00 a 19:00, anunció Jorge Yánez, dirigente de los transportistas de Pichincha.

El nuevo horario de los buses será de 08:00 a 19:00 con el objetivo de reducir gasto en combustible "para optimizar recursos, que es la única alternativa que nos queda", añadió Yánez.

"Frente a los anuncios de un grupo de transportistas sobre una 'racionalización' de frecuencias y horarios de operación, el Municipio de Quito recuerda que la prestación del servicio de transporte público se rige por contratos y obligaciones que deben cumplirse en beneficio de la ciudadanía", indicó la Alcaldía, en un comunicado, este lunes 4 de mayo de 2026.

El Municipio capitalino advirtió que "el incumplimiento de estas obligaciones, así como la normativa vigente podría derivar en sanciones administrativas de hasta ocho remuneraciones básicas unificadas".

La Secretaría de Movilidad y las entidades de control aseguraron que "ejecutarán acciones de fiscalización del cumplimiento de las frecuencias y horarios regulares"