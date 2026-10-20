Aguacero inunda calles de Portoviejo: agua y lodo complican el tránsito en Manabí

Andrés de Vera, la avenida Manabí y la calle 5 de Junio registraron dificultades para circular.

Un fuerte aguacero azotó la tarde de este martes 20 de octubre del 2026 a Portoviejo, en Manabí, y dejó calles con acumulación de agua y lodo.

Las lluvias comenzaron en la parroquia Crucita y avanzaron hacia la zona urbana, donde complicaron la movilidad durante las horas de mayor circulación vehicular.

Uno de los sectores más afectados fue Andrés de Vera, donde el agua y el lodo descendieron desde las colinas e inundaron varias vías.

La situación dificultó el paso de vehículos y obligó a los conductores a circular con precaución por los tramos afectados.

#Manabi Una fuerte lluvia provocó inundaciones en varios sectores de Portoviejo. https://t.co/NtJrVLX9AL — Minuto & Medio (@MinMedio) October 20, 2026

Calles inundadas y congestión vehicular

La avenida Manabí y la calle 5 de Junio registraron acumulación de agua y congestión vehicular.

También se reportaron dificultades en sectores del norte de la ciudad, donde se ejecutan las obras del MegaHidro.

Las lluvias afectaron, además, vías que conectan Portoviejo con sus parroquias rurales.

Mientras tanto, entre Manta y Montecristi, el cielo permaneció nublado y se reportaron truenos en sectores como La Pradera y Los Espinos.

Las condiciones meteorológicas se extendieron por distintos puntos de Manabí, en medio de las previsiones de lluvias para la región Costa.

Municipio moviliza maquinaria por las lluvias en Portoviejo

Ante las afectaciones, el Municipio de Portoviejo informó que movilizó maquinaria para atender los reportes ciudadanos.

Uno de los llamados alertó sobre el desbordamiento de una cuneta de drenaje en la vía El Zapallo, por lo que personal municipal acudió al lugar para despejar el tramo.

En ese punto, los equipos retiraron la palizada y liberaron la vía para facilitar la circulación.

La intervención buscó reducir las dificultades de tránsito y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan esta conexión.

El Inamhi mantiene vigente la advertencia meteorológica número 81 hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre de 2026, según la información proporcionada.

El pronóstico contempla nuevas lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la Costa ecuatoriana.