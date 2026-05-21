¿Qué implica y por qué se declara Alerta Amarilla por el fenómeno de El Niño en Ecuador?

En Ecuador se declaró Alerta Amarilla por la evolución del fenómeno de El Niño.

Hay una Alerta Amarilla en 17 provincias de Ecuador por la evolución del fenómeno de El Niño.

La declaratoria abarca 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias de Ecuador.

Según la Secretaría de Riesgos, esta decisión no significa que el fenómeno de El Niño haya sido declarado oficialmente en Ecuador.

La entidad aclaró que se trata de una acción preventiva para que instituciones nacionales y gobiernos locales se preparen ante una posible intensificación de lluvias y otros eventos climáticos asociados.

Con la Alerta Amarilla, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán activar los COE cantonales y provinciales, actualizar planes de respuesta y reforzar acciones de prevención.

También deberán coordinar medidas de protección para la población frente a inundaciones, deslizamientos y afectaciones en vías o viviendas.

La medida se adoptó con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales, además de las proyecciones del Comité Nacional ERFEN.

El fenómeno de El Niño es un evento climático asociado al calentamiento de las aguas del océano Pacífico y suele provocar lluvias intensas en varias zonas de Ecuador, especialmente en la Costa.

En el país, eventos históricos como los de 1982 y 1997 dejaron inundaciones, daños en infraestructura y pérdidas humanas.