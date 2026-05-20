Alerta del Inamhi: Vuelven las fuertes lluvias a la Amazonía ecuatoriana

El Inmahi alertó de lluvias y tormentas en la Amazonía de Ecuador.

Las lluvias y tormentas eléctricas volverán con intensidad a la Amazonía de Ecuador desde este miércoles hasta el sábado 23 de mayo de 2026, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Según la entidad, los eventos climáticos se concentrarán principalmente en la región Amazónica, el norte del Litoral y sectores de estribación de cordillera.

Amazonía tendrá lluvias de variable intensidad

De acuerdo con el pronóstico del Inamhi, para el jueves 21 de mayo se prevén lluvias y tormentas eléctricas de variable intensidad en gran parte de la Amazonía.

Además, se esperan precipitaciones en localidades orientales de la región Interandina y en sectores del interior del Litoral.

El organismo señaló que las condiciones climáticas podrían presentarse con mayor intensidad en horas de la tarde y noche.

Riesgo de acumulación de agua y descargas eléctricas

El Inamhi alertó que las lluvias podrían generar acumulación de agua en viviendas, vías y zonas susceptibles.

También existe probabilidad de:

Descargas eléctricas

Ráfagas de viento

Reducción de visibilidad

Deslizamientos en sectores montañosos

Crecida de ríos y quebradas

Las autoridades recomiendan conducir con precaución y evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Provincias bajo vigilancia climática

Aunque el reporte señala afectaciones en varias localidades, las condiciones más persistentes se registrarían en provincias amazónicas y zonas del norte del Litoral.

El Inamhi mantiene monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas.