Avianca suspendió la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre por revisión en sus aviones

La aerolínea colombiana Avianca informó este viernes que más del 70% de su flota de aviones A320 a nivel global deberá quedarse en tierra para realizar "una actualización urgente de software", según lo notificó el fabricante aeronáutico europeo Airbus este viernes 28 de noviembre del 2025.

"Hoy, Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca", señaló la compañía en un comunicado.

Avianca, parte del Grupo Abra y líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, advirtió que la medida "inevitablemente" provocará "disrupciones significativas" en sus operaciones durante los próximos diez días.

El anuncio llega después de que Airbus informara que detectó un incidente en el programa de control de vuelo de la familia A320, provocado por la exposición a rayos solares, que afecta a más de la mitad de sus aviones más vendidos.

Una portavoz del fabricante aeronáutico explicó a EFE que el 85% de los aparatos afectados solo requiere un ajuste informático menor, rápido de implementar y sin un impacto significativo en sus itinerarios.

El 15% restante necesitará una intervención más profunda, que tomará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.

¿Qué pasará con los vuelos?

Avianca señaló en su comunicado que, ante esta situación, cerró las ventas para viajes hasta el 8 de diciembre "para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles".

Se conoce que la línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje, detalló en un comunicado.

También indicó que "la compañía realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio".

Avianca opera una de las redes más grandes de América Latina, con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa