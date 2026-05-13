Actualizado: 13 may 2026 - 15:17
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Procuraduría ratifica prohibición absoluta de casinos y salas de juego
El organismo aclaró que ninguna sala de juego, física o en línea, puede operar en territorio ecuatoriano. Un reportaje de Carlos Sacoto
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El organismo aclaró que ninguna sala de juego, física o en línea, puede operar en territorio ecuatoriano. Un reportaje de Carlos Sacoto