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Actualizado: 13 may 2026 - 15:17

Procuraduría ratifica prohibición absoluta de casinos y salas de juego

El organismo aclaró que ninguna sala de juego, física o en línea, puede operar en territorio ecuatoriano. Un reportaje de Carlos Sacoto

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