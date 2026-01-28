Cancillería anuncia que 32 menores ecuatorianos esperan por reunificación familiar

Pie de foto, Un niño identificado como Liam Ramos apareció junto con un agente de migración de Estados Unidos en una foto tomada por un transeúnte.

La Cancillería de Ecuador informó este miércoles 28 de enero del 2026 que a través de sus doce oficinas consulares en Estados Unidos mantiene una vigilancia activa sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran inmersos en procesos migratorios.

Según el comunicado, la Cancillería mantiene un diálogo permanente con las entidades gubernamentales. Entre las instituciones con las que se mantiene contacto se encuentran la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

La Cancillería confirmó que existen 32 menores de edad bajo la custodia de la ORR. Estos niños y adolescentes se encuentran actualmente en pleno proceso de reunificación familiar o, en ciertos casos, preparando su retorno asistido al país.

Los consulados realizan un monitoreo constante de cada expediente para verificar que las condiciones de vida sean dignas mientras se resuelve su situación legal. El acompañamiento es una política de Estado que no admite interrupciones.

La Cancillería de Ecuador ha sido enfática al aclarar que, hasta el momento, no se han reportado denuncias formales sobre menores desaparecidos. Se desmienten así las informaciones que sugerían el desconocimiento del paradero de niños ecuatorianos en el país norteamericano.

La cooperación interinstitucional es vital para obtener información precisa y oportuna sobre el estatus de cada menor ecuatoriano que cruza la frontera sin acompañamiento de un adulto responsable.

Esta labor institucional busca garantizar de manera irrestricta los derechos fundamentales de los menores de edad, asegurando que reciban el trato adecuado por parte de las autoridades locales. El trabajo de los consulados es permanente y se enfoca en velar por el bienestar de los compatriotas más vulnerables.