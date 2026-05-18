Choque en la autopista Narcisa de Jesús genera fuerte congestión en Guayaquil

El choque entre un camión y un taxi ocasionó congestión en la autopista Narcisa de Jesús.

Un taxi y un camión chocaron en la autopista Narcisa de Jesús la mañana de este lunes 18 de mayo de 2026.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil reportó el choque antes del mediodía.

Las cámaras captaron fuerte congestión, cerca del cuarto retorno, en sentido hacia el Terminal Terrestre.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa que el taxi quedó sobre el parterre y su parte frontal quedó completamente afectada.

Mientras que, el camión quedó sobre la vía y presentó daños en la carrocería.