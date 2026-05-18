Cierre de la vía E45 por mantenimiento del oleoducto OCP

La vía E45 estará cerrada temporalmente por trabajos de mantenimiento del oleoducto.

La vía E45 será cerrada temporalmente por trabajos de mantenimiento en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

El cierre se aplicará en el sector San Carlos, en el tramo Chaco - Límite provincial con Sucumbíos.

La vía estará completamente cerrada desde las 00:00 del martes 19 hasta el mediodía del miércoles 20 de mayo de 2026.

Esta vía es un eje estratégico que une la Sierra con la Amazonía.

Rutas alternas habilitadas por el MIT

Las autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) recomendaron tomar como ruta alterna: