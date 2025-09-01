Así estará el clima en la Sierra y Amazonía de Ecuador en el primer día de regreso a clases

Intenso calor solar y radiación ultravioleta en Ecuador el lunes 1 de septiembre del 2025.

Ecuador tendrá este lunes 1 de septiembre del 2025, primer día de regreso a clases en la Sierra y Amazonía, niveles extremos de radiación ultravioleta y lluvias en la tarde.

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inmahi), las provincias de las dos regiones tendrán niveles extremos y muy altos de radiaicón desde las 10:00 hasta las 15:00. Imbabura, Pichincha y Loja serán las zonas más afectadas.

En la Sierra el cielo estará nuboso y parcial nublado, mientras que en la Amazonía se prevén lloviznas en la tarde y noche. Tulcán y Guaranda tendrán precipitaciones aisladas, al igual que Shell - Mera, Nueva Loja, El Coca, Tena, Macas y Zamora.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Distrito Metropolitano de Quito mantiene una alerta por alta temperatura diurna y condiciones favorables a incendios forestales.

Se pronostica que en la capital se reporten temperaturas de más de 27° centígrados. Las zonas más afectadas serán:

Nivel medio : parroquias del noroccidente y nororiente del DMQ, incluidas Perucho, Puéllaro, San Antonio, Checa, Pifo, Pintag y parte de la zona de Pacto.

: parroquias del noroccidente y nororiente del DMQ, incluidas Perucho, Puéllaro, San Antonio, Checa, Pifo, Pintag y parte de la zona de Pacto. Nivel alto : sectores de Pomasqui, Tumbaco, Llano Chico, Narón, Guangopolo y Alangasí.

: sectores de Pomasqui, Tumbaco, Llano Chico, Narón, Guangopolo y Alangasí. Nivel muy alto: sectores de Calderón, Zámbiza, Tababela y Puembo

¿Cómo protegerse del calor?

Ante estas condiciones climáticas se recomienda: