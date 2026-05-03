Ecuador inicia toque de queda este domingo 3 de mayo en 9 provincias

Toque de queda en Ecuador inicia el 3 de mayo en 9 provincias

Mediante el decreto ejecutivo número 370, el presidente Daniel Noboa estableció la restricción de la libertad de circulación en un horario comprendido entre las 23:00 y las 05:00.

Esta medida regirá desde el 3 hasta el 18 de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Sucumbíos.

Además, se suman a esta disposición los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar), Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Objetivos operativos y excepciones

El objetivo central de esta nueva jornada de restricciones es profundizar las acciones operativas contra las estructuras delictivas calificadas por el Ejecutivo como "terroristas". Durante el horario del toque de queda, únicamente estarán permitidos los desplazamientos de:

Servicios de salud y gestión de riesgos.

Fuerza Pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas).

Atención de emergencias y desastres.

Contexto de seguridad y antecedentes

La implementación de este decreto se da en un contexto crítico, tras un año 2025 que cerró con una cifra récord de 9,300 homicidios en el país.

El Gobierno busca replicar y mejorar los resultados de operativos previos, como el realizado en marzo de este año, donde se reportaron más de 1,800 detenidos, la incautación de armas y municiones, y la destrucción de pistas clandestinas y bocaminas de minería ilegal.

La ejecución de esta medida estará bajo la coordinación directa de los Ministerios de Defensa e Interior en conjunto con las instituciones competentes.