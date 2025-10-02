Así será el pago en efectivo de incentivo para transportistas por fin de subsidio al diésel

Ecuador vive su día 11 de paro por la eliminación del subsidio al diésel.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte empezó con el pago en efectivo del incentivo productivo para transportistas desde el jueves 2 de octubre del 2025. La medida se aplica por la eliminación del subsidio al diésel.

Los transportistas pueden cobrar el pago de máximo de 200 dólares en las ventanillas del Banco del Pacífico, BanEcuador y entidades aliadas a Banred.

La entrega de esta bonificación económica se realizar con un cronograma establecido de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad de la siguiente forma:

En esta modalidad solo podrán cobrar los transportistas que no hayan registrado una cuenta bancaria previamente. Para beneficiarse de este incentivo se debe realizar el siguiente proceso:

Ingresar a registro.mtop.gob.ec/

Completar el registro

Aceptar la política de tratamiento de datos personales

de tratamiento de datos personales Ingresar número de cédula o RUC

Ingresar el código dactilar , visible en la cédula de identidad

, visible en la cédula de identidad Clic en verificar

Actualizar los datos en caso de ser necesario

los en caso de ser necesario Crear contraseña segura y confirmarla

segura y confirmarla Un código de verificació n llegará al correo electrónico registrado

de n llegará al correo electrónico registrado Con ese código se activa la cuenta

Los ciudadanos que tengan consultas o inquietudes pueden comunicarse mediante el correo electrónico compensacion@mtop.gob.ec.