FF.AA. alerta riesgo de explosión por tanqueros y camiones de gas atrapados en cierre vial en Cañar

Varios vehículos pesados, incluidos tanqueros y camiones con gas, están atascados en la vía.

El tránsito vehicular está completamente bloqueado en el cantón Suscal, provincia de Cañar, desde la mañana de este jueves 2 de octubre de 2025.

En el sector de La Dolorosa los vehículos pesados quedaron atascados sin poder pasar a causa de las manifestaciones en la zona.

Entre ellos están tanqueros de gasolina y camiones que trasnportan gas de uso doméstico. Lo cual es un riesgo, según alertaron las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las FF.AA., esto representa un alto riego de explosión e incendio. Por lo que se mantiene el monitoreo a través del sistema de videovigilancia del ECU911.

"La acumulación de bombonas de gas y de combustible que se encuentran retenidos en el sector representan un alto riesgo de explosión e incendio, considerando daños de aproximadamente 1km de distancia, lo cual puede ocasionar pérdidas humanas, daños materiales irreparables y graves afectaciones a la comunidad", añadieron las FF.AA..

En este undécimo día de paro nacional se registraron cierres viales en cinco provincias del Ecuador.

Mientras tanto, la Conaie se reúne en Quito para tomar decisiones respecto al paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel.