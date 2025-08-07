Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Petroecuador dice que derrame de petróleo en Napo es por una perforación clandestina en SOTE

El derrame de petróleo en Napo fue reportado en la mañana de este jueves 7 de agosto de 2025. Pero el bombeo no fue suspendido.

Personal de Petroecuador trabaja en la contención del crudo derramado.

Redacción Teleamazonas.com

07 ago 2025 - 21:39

Un nuevo derrame de petróleo fue reportado la mañana de este jueves 7 de agosto de 2025 en el sector de Cuyuja, en la provincia de Napo.

De acuerdo con Petroecuador, el derrame se debe a una perforación clandestina en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Dicha perforación fue detectada en el kilómetro 164+200, en el cantón Quijos. Este incidente fue notificado "inmediatamente" a las autoridades correspondientes, dijo Petroecuador.

 “Se ha procedido a la succión del fluido con equipos de vacío y bombas del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y poliducto”, escribió la petrolera estatal en un comunicado.

No se ha detallado la cantidad de petróleo derramado, pero Petroecuador adelantó que ya se realizan tareas de limpieza y recuperación del crudo con excavadoras, fastanks, bombas al vacío y absorbentes.

Paralelamente, Petroecuador informó que se establecieron puntos de control en el río Quijos "para prevenir mayores afectaciones".

Según la petrolera, a pesar del derrame y la perforación clandestina no se suspendió el bombeo de crudo.

Petroecuador condenó las perforaciones clandestinas y las calificó como "actos criminales" que pueden ocasionar daños ambientales.

