Petroecuador dice que derrame de petróleo en Napo es por una perforación clandestina en SOTE

Personal de Petroecuador trabaja en la contención del crudo derramado.

Un nuevo derrame de petróleo fue reportado la mañana de este jueves 7 de agosto de 2025 en el sector de Cuyuja, en la provincia de Napo.

De acuerdo con Petroecuador, el derrame se debe a una perforación clandestina en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Dicha perforación fue detectada en el kilómetro 164+200, en el cantón Quijos. Este incidente fue notificado "inmediatamente" a las autoridades correspondientes, dijo Petroecuador.

“Se ha procedido a la succión del fluido con equipos de vacío y bombas del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y poliducto”, escribió la petrolera estatal en un comunicado.

No se ha detallado la cantidad de petróleo derramado, pero Petroecuador adelantó que ya se realizan tareas de limpieza y recuperación del crudo con excavadoras, fastanks, bombas al vacío y absorbentes.

Paralelamente, Petroecuador informó que se establecieron puntos de control en el río Quijos "para prevenir mayores afectaciones".

Según la petrolera, a pesar del derrame y la perforación clandestina no se suspendió el bombeo de crudo.

Petroecuador condenó las perforaciones clandestinas y las calificó como "actos criminales" que pueden ocasionar daños ambientales.