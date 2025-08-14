Ocho provincias de Ecuador tienen una alerta de lluvias y tormentas hasta el 16 de agosto

La Costa y Amazonía de Ecuador registrarán las lluvias en la segunda semana de agosto del 2025

Ocho provincias de Ecuador mantienen una alerta de lluvias y tormentas desde el jueves 14 hasta al sábado 16 de agosto del 2025. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (Inamhi).

Este escenario obedece, entre otros factores, "al ingreso de humedad proveniente de la cuenca Amazónica, resultado del arrastre de masas de aire dessde el sur del continente hacia la Amazonía, la cordillera Oriental y el Callejón Interandino".

Las lluvias y tormentas están previstas desde las 01:00 del 14 de agosto hasta las 07:00 del 16 de agosto. Las zonas más afectadas se ubican en la Amazonía y al interior norte de la Costa. Estas son:

Costa : lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

: lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Amazonía : Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Sierra: estas condiciones climáticas se presentarán con mayor intensidad en la cordillera oriental y occidental.

Por las lluvias y tormentas previstas en el país se prodruzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Además, las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla, y posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En Quito, las precipitaciones se reportarán con mayor fuerza en el noroccidente y suroccidente. Es decir, en las parroquias de Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono, Calacalí, Lloa y parte occidental de Eloy Alfaro. Pero también habrá lluvias de menor intensidad en el centro y oriente de la ciudad.