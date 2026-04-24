Fenómeno El Niño podría volver con fuerza entre mayo y julio, alerta la ONU

En este 2026 se registraron fuertes lluvias e inundaciones en diferentes ciudades de Ecuador

El fenómeno meteorológico conocido como El Niño, que en 2024 impulsó las temperaturas globales a niveles récord, podría regresar a mediados de 2026, alertó la ONU, este viernes 24 de abril de 2026.

Entre los meses de mayo y julio es probable la formación de un episodio de El Niño a nivel global, que hará predominar en casi todo el planeta temperaturas superiores a la media normal en la superficie terrestre, anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Tras un periodo de condiciones neutras a principios de año, los modelos climáticos ven altas probabilidades de un episodio de El Niño, indicó en rueda de prensa el jefe de predicción climática de la OMM, Wilfran Moufouma Okia.

Algunos expertos han apuntado a que podría ser uno de los más fuertes de la última década y lo han llegado a denominar 'Súper Niño'.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un evento intenso.

El Niño es un fenómeno climático natural que calienta las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental, y provoca cambios en los patrones de vientos, presión y lluvias.

Las condiciones oscilan entre El Niño y su opuesto, La Niña, con fases neutras entre ambos. El último episodio de El Niño contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más caluroso registrado y 2024 el más cálido de todos.

"Tras un período de condiciones neutras a principios de año, ahora los modelos climáticos apuntan claramente en la misma dirección y pronostican, con un nivel de confianza alto, la instauración de un episodio de El Niño, que cobrará mayor fuerza en los meses siguientes", apuntó Wilfran Moufouma Okia, jefe de predicción climática de la OMM.

"Los modelos indican que puede tratarse de un episodio intenso, pero la denominada barrera de predictibilidad de la primavera añade incertidumbre a los pronósticos generados en esta época del año. En general, la fiabilidad de los pronósticos aumenta una vez pasado el mes de abril", agregó.

El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura entre nueve y doce meses. Las temperaturas de la superficie marina están aumentando rápidamente. Esto "apunta a un probable retorno de las condiciones de El Niño tan pronto como entre mayo y julio", indicó la organización.

Los pronósticos señalan en el próximo trimestre "predominarán en casi todo el planeta temperaturas de la superficie terrestre superiores a lo normal".

En marzo, Ecuador vivió un temporal invernal que dejó miles de personas afectadas por inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes en diferentes provincias.

Sin embargo, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) ha detallado que las precipitaciones responden a un fenómeno climático local y no a El Niño.