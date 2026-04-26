COE Nacional interviene en problema de recolección de basura en Manta

Las calles de Manta llevan varios días llenas de basura por una paralización de obreros, encargados de la recolección de desechos.

Manta, una de las ciudades de Manabí más visitadas y reciente sede de la VIII Cumbre Internacional de la Juventud y Democracia, atraviesa un problema de recolección de basura, a puertas de un largo feriado.

Desde hace varios días, varias de sus calles están llenas de desperdicios, debido a la paralización de obreros, encargados de esa tarea.

Según recogen medios locales, la ciudad genera cerca de 350 toneladas de basura al día, pero en medio de la paralización, se recogen unas 200. De las 26 rutas habituales, solo 12 están operativas.

Periodistas locales y habitantes reportan el problema en sus redes sociales. Ante esta situación, se activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Tras sesionar este 25 de abril de 2026, emitió una resolución con tres disposiciones:

Disponer a la Alcaldía de Manta, la recolección de residuos sólidos de manera inmediata.

Disponer a la Alcaldía de Manta que fortalezca de manera urgente un sistema de gestión integral de residuos sólidos, garantizando la continuidad, cobertura y eficiencia del servicio de recolección de basura.

Disponer a la Alcaldía de Manta que active los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel cantonal, incluyendo la activación del COE cantonal, para la atención integral de la situación presentada.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento del Municipio local sobre estas disposiciones del Gobierno, a través del COE Nacional.