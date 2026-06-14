Nuestro Mundial al Día: Ecuador tropieza en el debut, pero mantiene viva la ilusión

La selección ecuatoriana arrancó su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una dolorosa derrota ante Costa de Marfil en Filadelfia. La Tri cayó en su estreno mundialista en un partido donde mostró intensidad y generó opciones claras, pero terminó pagando caro la falta de efectividad.

Miles de ecuatorianos acompañaron al equipo en el estadio de Filadelfia, que se tiñó de amarillo durante toda la jornada. Pese a la derrota, la hinchada mantuvo el respaldo al combinado nacional y dejó imágenes emotivas incluso bajo la lluvia al finalizar el compromiso.

Además, la jornada dejó grandes emociones en otros escenarios del Mundial. Japón empató 2-2 con Países Bajos y volvió a ser noticia por el comportamiento ejemplar de sus aficionados, quienes limpiaron las gradas tras el partido.

Beccacece asume la responsabilidad tras la derrota

Luego del encuentro ante Costa de Marfil, el técnico Sebastián Beccacece aseguró que Ecuador debe levantarse rápidamente para afrontar los próximos partidos frente a Curazao y Alemania.

“El dolor hay que sentirlo, pero también nos tiene que fortalecer para lo que viene”, señaló el entrenador ecuatoriano en rueda de prensa.

El estratega también destacó el esfuerzo de sus jugadores y el apoyo de la hinchada tricolor en Filadelfia, donde más de 60 mil ecuatorianos acompañaron al equipo en su debut mundialista.

La Tri busca levantarse tras un debut doloroso

Frickson Erazo aseguró que la derrota ante Costa de Marfil golpea anímicamente al plantel ecuatoriano, pero pidió mantener la calma y confiar en la capacidad de reacción del grupo.

El exseleccionado recordó que Ecuador ya ha superado momentos difíciles durante el proceso eliminatorio y considera que la Tricolor todavía tiene posibilidades de avanzar en el Mundial 2026.

Además, Erazo señaló que este es el momento de fortalecer la unión dentro del camerino y evitar buscar culpables tras el resultado adverso. “La derrota es colectiva”, expresó, insistiendo en que el equipo debe enfocarse rápidamente en corregir errores y preparar los próximos partidos ante Curazao y Alemania.

Estadio de Filadelfia: el escenario donde Ecuador vivió su debut mundialista

En una de las ciudades más deportivas de Estados Unidos se levanta el Philadelphia Stadium, el escenario donde Ecuador disputó su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Conocido comercialmente como Lincoln Financial Field, durante el torneo la FIFA lo denomina únicamente como Philadelphia Stadium. El recinto fue inaugurado en 2003 y tiene capacidad para cerca de 78 mil espectadores.

Fuera del deporte, Philadelphia Stadium ha recibido conciertos masivos de artistas internacionales como Taylor Swift, Beyoncé y Bruce Springsteen.

Ahora, el escenario se convierte en uno de los puntos principales del Mundial 2026 y en la casa temporal de miles de ecuatorianos que acompañan a La Tri en su camino mundialista.