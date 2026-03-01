Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Ecuador

Ecuador reporta más de 5 mil pacientes con enfermedades raras

El Ministerio de Salud detalla la situación de las enfermedades raras, que aún enfrentan dificultades en atención, cobertura y diagnóstico.

Pacientes con enfermedades raras enfrentan desafíos de atención

Fotos: César Muñoz/API

Autor

Katherine Placencia

Actualizada:

01 mar 2026 - 09:46

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que en Ecuador existen más de 5 000 pacientes diagnosticados con enfermedades raras, una cifra que refleja una creciente necesidad de atención especializada en el sistema de salud pública.

Según los datos oficiales, estas patologías afectan a personas de todas las edades y requieren tratamiento continuo, apoyos, diagnósticos complejos y coordinación multisectorial para su manejo clínico y social.

El MSP detalló que las enfermedades raras caracterizadas por su baja prevalencia global, incluyen un amplio espectro de condiciones genéticas y metabólicas que muchas veces demandan estudios de alta complejidad.

Autoridades de salud señalaron que se trabaja en fortalecer la red de atención especializada, con programas que incluyen diagnóstico temprano, acceso a medicamentos específicos y acompañamiento integral para los pacientes y sus familias.

El Ministerio también enfatizó la importancia de sensibilización pública y capacitación de profesionales de la salud, ante la alta complejidad de estos casos, que requieren protocolos clínicos y mayor inversión en sistemas de referencia y contrarreferencia.

