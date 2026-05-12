Caso Sinohydro: Moreno tiene incidente con abogada de trabajadores de Coca Codo

El expresidente acudió junto con su esposa a la Caorte Nacional de Justicia en Quito.

La mañana del 12 de mayo de 2026, cerca de las 9:00, se instaló el segundo día de audiencia de juicio contra 21 procesados por el presunto delito de cohecho.

Entre los investigados se encuentra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su círculo familiar.

La diligencia se inició con la presencia del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón.

En esta jornada, Fiscalía presenta pruebas de su acusación. La diligencia está a cargo de los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga.

Moreno tuvo incidente con abogada

Durante un receso, el expresidente tuvo un un incidente con la abogada de los trabajadores de Coca Codo Sinclair, Eily Cartagena.

Cartagena increpó a Moreno por no recibir la hidroeléctrica. También negó que existan 17 000 fisuras. Moreno le respondió asegurando que "no estaba bien hecha".

"A mí no me puede mentir, yo tengo el contrato, 17 000 fisuras no puedan contar dentro de una hidroeléctrica, hubiera colapsado", reclamó la abogada.

El expresidente, molesto, le dijo a Cartagena que no le interrumpa al hablar y tras ello, se retiró.

La audiencia se retomará el próximo 18 de mayo

Según la desición del tribunal, la diligencia se diferirá este 14 y 15 de mayo a causa de la audiencia del caso Apagón. Confirmaron que se retomará el lunes 18 de mayo a las 8:30.

La Fiscalía acusa a Moreno, su esposa, su hija, su hermano, su cuñada y 16 personas más del presunto delito de cohecho.

El Ministerio Público asegura que habrían cobrado USD 76 millones en sobornos relacionados con las construcción de Coca Codo Sinclair.