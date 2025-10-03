Enfrentamientos violentos en las protestas en Guaranda este viernes 3 de octubre del 2025

Las protestas registradas en la provincia de Bolívar este viernes 3 de octubre del 2025 registraron hechos violentos. Después de registrarse varios bloqueos viales debido a las protestas por la eliminación del subsidio al diésel que impulsó el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 126.

Las comunidades salieron a la carretera en tres puntos: Guaranda – Ambato, sector Quindigu,a Guaranda – Riobamba, sector Gallo Rumi, y Guaranda – Echeandía sector Atadagua. Por estos cierres viales se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.

Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional llegaron al sitio de las protestas. Trataban de impedir que se mantuviera el bloqueo. No obstante, en varias zonas de la provincia se produjeron enfrentamientos.

La Conaie también denunció en sus redes sociales que el Pueblo Waranka es víctima de una violenta represión por parte de los uniformados en Bolívar. Señala que la Policía usa armas y dispara al cuerpo de los manifestantes, por ello denunció al Gobierno del presidente Daniel Noboa “por esta agresión a los pueblos en su legítimo derecho a la protesta social”.

Al momento está cerrado el paso en el sector del puente, en la salida a Vinchoa, donde camioneros atravesaron sus vehículos en la vía para impedir la circulación vehicular. Durante el paro, que hoy cumple su día 12, la Conaie ha denunciado constantemente que los protestantes sufren represión violenta en las protestas.