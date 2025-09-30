Estas vías están cerradas en Ecuador por las paralizaciones este martes 30 de septiembre

La vía Cuenca - Molleturo fue habilitada por los militares este martes 30 de septiembre del 2025.

Los cierres viales en Ecuador continúan este martes 30 de septiembre del 2025 por las paralizaciones. Con el corte de las 17:00 del Sistema de Videovigilancia del ECU911 se registran vías cerradas en cuatro provincias.

En Cañar, las vías cerradas, según el ECU911 por las paralizaciones son Cuenca-Zhud-Cochancay; Zhud-Cañar por manifestaciones en Zhud, Coyoctor y Honorato Vasquez. A pesar de los intentos de abrir estas vías no ha sido posible.

La provincia con más cierres viales es Imbabura. En esta ciudad se han registrado los hechos más violentos de las jornadas de protesta en Ecuador. Los enfrentamientos entre los militares y los manifestantes ha sido una constante.

Los cierres viales se registran en Ibarra - Zuleta - Cayambe, a la altura del barrio San Francisco (Esperanza) y Puente de Rumipamba. En el eje vial rural Otavalo - Quiroga, en San Eloy y Río Blanco. En la vía Otavalo - Cajas. También en la vía Imbaya- Urcuqui, a la altura de Coñaqui.

En Otavalo - Cotacachi, a la altura Carabuela - Peguche, el cierre vial se registra en ambos sentidos. Este es uno de los puntos más conflictivos por el nivel de violencia de parte de los protestantes.

En Chimborazo, el cierre vial es en la vía Riobamba - Cuenca en el sector de Tixan y Charicando, en el cantón Alausí y en el ingreso al cantón Chunchi. Finalmente, en Pichincha, está cerrada la vía Quito - Cayambe, en el sector del puente San José y Loma Gorda, por manifestaciones.