Tragedia en el nevado Cayambe; hallan sin vida a extranjero que cayó en pendiente rocosa

Un montañista de nacionalidad nicaragüense perdió la vida en el nevado Cayambe la madrugada del jueves 7 de agosto del 2025. Personal de emergencia rescató el cuerpo sin vida de una pendiente rocosa con nieve.

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe informó que la emergencia se reportó a las 02:00 de este jueves. El hombre cayó en esta zona mientras escalaba. De inmediato se alertó al personal especializado.

Miembros del Grupo de Rescate en Alta Montaña del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio del Ambiente y el Club de Montañismo de Cayambe acudieron al lugar para rescatar al extranjero.

En el lugar, tras una intensa jornada, confirmaron que el montañista había fallecido y, de inmediato, realizaron la extracción del cuerpo sin signos vitales en una zona de difícil acceso y en condiciones extremas.

En las imágenes se observa al personal de rescate en el nevado Cayambe recorriendo la zona en condiciones geográficas y climáticas complicadas. El cuerpo del extranjero fue llevado al refugio para que la policía realice el procedimiento correspondiente.

Tras esta tragedia, los bomberos instaron a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad en alta montaña y asesorarse para realizar estas actividades.