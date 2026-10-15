Fallecen José Armando y José Luis Cevallos, los siameses de Milagro e hinchas de Barcelona

Mueren a los 27 años los siameses ecuatorianos e hinchas del Barcelona SC

Ecuador lamenta el fallecimiento de José Armando y José Luis Cevallos Herrera. Conocidos entrañablemente como los 'siameses de Milagro', los hermanos fallecieron a los 27 años de edad ,en Colombia.

Su decesom según sus familiares, se debió a complicaciones de salud. La noticia conmocionó a miles de seguidores en Ecuador y América Latina. Ambos murieron con pocas horas de diferencia tras sufrir fallas cardíacas durante un viaje.

Los hermanos Cevallos nacieron el 8 de septiembre de 1999 en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Desde su primer día desafiaron todos los pronósticos médicos.

Estaban unidos por el tórax y compartían órganos vitales como el hígado y el intestino. Por ello, los especialistas les dieron inicialmente pocos meses de vida. Sin embargo, el cuidado familiar y su propia resiliencia les permitieron vivir casi tres décadas.

A lo largo de su vida buscaron siempre la independencia económica. Trabajaron de forma constante para salir adelante con dignidad. En las calles de Milagro vendieron dulces, snacks, papelería y recuerdos.

Más adelante se adaptaron a la era digital y se convirtieron en creadores de contenido. En redes sociales construyeron una gran comunidad que admiraba su optimismo y carisma.

Su gran pasión compartida fue el amor por Barcelona Sporting Club. Eran visitantes frecuentes de las tribunas del estadio Monumental Banco Pichincha. Su presencia siempre infundió aliento al equipo torero. La devoción por los colores amarillos les valió el aprecio de dirigentes, futbolistas e hinchas.

Su afán de superación también alcanzó el ámbito académico. Ingresaron a la carrera de Trabajo Social en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI). Su meta era brindar apoyo a personas con discapacidad y grupos vulnerables.

De esta manera demostraron que sus limitaciones físicas jamás frenaron sus aspiraciones intelectuales ni su vocación de servicio.

La partida de los "siameses de Ecuador" deja una profunda consternación en todo el país. Figuras públicas, instituciones y la afición deportiva expresaron sus condolencias.

Sus familiares realizan actualmente las gestiones para repatriar los restos desde Colombia. El legado de tenacidad, optimismo y amor fraternal de los hermanos Cevallos vivirá siempre en la memoria nacional.