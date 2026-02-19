Guayaquil soportó una intensa lluvia con tormentas eléctricas la noche de este jueves 19

Una intensa lluvia soportó la ciudad de Guayaquil desde las 19:00 de este jueves 19 de febrero.

La tormenta eléctrica con rayos y truenos afecta varios sectores de la ciudad. Según reportes de Segura EP producto de las lluvias se presentaron inundaciones en el norte, centro y vía a la Costa.

Las autoridades y cámaras de monitoreo registran tráfico pesado y dificultades en la movilidad debido al temporal y acumulación de agua en: