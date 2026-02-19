Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Guayaquil soportó una intensa lluvia con tormentas eléctricas la noche de este jueves 19

Las autoridades y cámaras de monitoreo registran tráfico pesado y dificultades en la movilidad debido al temporal.

Fuerte lluvia con tormenta eléctrica golpea Guayaquil

ECU 911

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

19 feb 2026 - 21:24

Una intensa lluvia soportó la ciudad de Guayaquil desde las 19:00 de este jueves 19 de febrero.

La tormenta eléctrica con rayos y truenos afecta varios sectores de la ciudad.  Según reportes de Segura EP producto de las lluvias se presentaron inundaciones en el norte, centro y vía a la Costa.

Las autoridades y cámaras de monitoreo registran tráfico pesado y dificultades en la movilidad debido al temporal y acumulación de agua en:

  • Av. Quito y Vélez.
  • Av. Quito y Aguirre.
  • Barrio Orellana
  • Calle Luís Urdaneta y José Mascote
  • Av. Quito y Sucre 
  • Luque y García Moreno 
  • Av. 25 de Julio y Antonio Ante 
  • Sauces 6, calle Gabriel Roldós Garcés 
  • Samanes 2,Francisco Rizzo y Elina Manzano