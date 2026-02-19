Guayaquil soportó una intensa lluvia con tormentas eléctricas la noche de este jueves 19
Las autoridades y cámaras de monitoreo registran tráfico pesado y dificultades en la movilidad debido al temporal.
Fuerte lluvia con tormenta eléctrica golpea Guayaquil
19 feb 2026 - 21:24
Una intensa lluvia soportó la ciudad de Guayaquil desde las 19:00 de este jueves 19 de febrero.
La tormenta eléctrica con rayos y truenos afecta varios sectores de la ciudad. Según reportes de Segura EP producto de las lluvias se presentaron inundaciones en el norte, centro y vía a la Costa.
Las autoridades y cámaras de monitoreo registran tráfico pesado y dificultades en la movilidad debido al temporal y acumulación de agua en:
- Av. Quito y Vélez.
- Av. Quito y Aguirre.
- Barrio Orellana
- Calle Luís Urdaneta y José Mascote
- Av. Quito y Sucre
- Luque y García Moreno
- Av. 25 de Julio y Antonio Ante
- Sauces 6, calle Gabriel Roldós Garcés
- Samanes 2,Francisco Rizzo y Elina Manzano
