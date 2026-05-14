Siete escuelas cambian a modalidad virtual tras aluvión en Aloasí

La tarde del miércoles 13 de mayo de 2026, se registró un aluvión en Aloasí, parroquia rural de Mejía, en Pichincha.

Videos de cámaras de seguridad mostraron ríos de lodo y escombros en las calles de la localidad. También se observa como la fuerza del agua arrastra a vehículos estacionados.

Según autoridades, el hecho sucedió cerca de las 16:10.

Cerca de 1 000 habitantes están sin servicio de agua potable

Según la información actualizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se registran 20 viviendas afectadas.

Además, cerca de 1 000 habitantes se encuentran sin servicio de agua potable.

Se conoce también que siete escuelas del sector adopataron modalidad virtual para sus clases, con el objetivo de precautelar la seguridad de sus estudiantes.

"A las 3:00 empezó un diluvio torrencial desde el sector de la estación, fue un golpe de unos 30 minutos y a las 16:00 bajó el aluvión durante tres horas sin parar", dijo un morador de Aloasí.

Autoridades atendieron la emergencia

Indicó que era "desesperante" ver como el agua y el lodo ingresaba a las casas y negocios. "Era terrible, una cosa de locos", aseguró.

Autoridades y equipos de recate se movilizaron al sector para realizar labores de evacuación de agua y limpieza del lodo.

De acuerdo con Riesgos, se articuló con las autoridades locales la movilización de maquinaria para la rehabilitación de las vías afectadas.