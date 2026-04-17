Cuerpos de los fallecidos en el siniestro en la vía Cuenca-Molleturo no han sido identificados

Los cuerpos de las personas que fallecieron en el bus que se precipitó a una quebrada en la vía Cuenca – Molleturo, aún no han sido identificados. Tres días después del siniestro, los médicos forenses trabajan a contrarreloj para determinar sus nombres.

Según los médicos la identificación de los cuerpos podría tomar más día, ya que es necesario que se realicen exámenes de ADN. El fuego que consumió el bus también afectó los cuerpos que quedaron en su interior.