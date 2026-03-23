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'Me apena por España que tiene un criminal suelto'; Reimberg se pronuncia sobre 'Negro Willy'

El ministro del Interior, John Reimberg, desmintió este lunes 23 de marzo del 2026 las declaraciones de alias 'Negro Willy, cabecilla de Los Tiguerones, a medios españoles sobre un presunto financiamiento de esa organización a la campaña presidencial de Daniel Noboa.

En declaraciones a la prensa, Reimberg mencionó que llama mucho la atención el pronunciamiento de alias 'Negro Willy' y dijo que le "apena por España" que tengan un criminal de esa categoría suelto por las calles.