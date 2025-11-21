IESS denuncia ante Fiscalía caso de falsificación de aportes para acceder a jubilación en Ecuador

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó, este viernes 21 de noviembre del 2025, que denunció ante la Fiscalía General del Estado un presunto caso de falsificación de aportes para acceder a una jubilación.

A través de un comunicado, la entidad detalló que tras denuncias se detectaron irregularidades que comprometen la integridad de los registros del sistema del historial laboral.

En uno de los casos se identificó que una funcionaria habría ingresado, de forma ilegal y sin sustento técnico, cinco años de aportes falsos a favor de una afiliada con el objetivo de permitirle acceder a una jubilación.

También se descubrió que una persona externa ofrecía servicios ilícitos para captar afiliados y alterar registros institucionales.

Ante ello, el IESS puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación correspondiente por los presuntos delitos de peculado, cohecho, falsificación informática y revelación de bases de datos.

La institución también reforzará sus mecanismos de control e implementará medidas estrictas para evitar nuevas irregularidades y aseguró que no se tolerarán actos de corrupción. Por lo que se continuarán aplicando todas las acciones administrativas, disciplinarias y penales.

De igual forma, el IESS solicitó a sus afiliados no aceptar ofrecimientos o servicios ilegales que prometan modificar o "subir" aportes. Y advirtió que estas prácticas constituyen delitos graves.